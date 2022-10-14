Депутат Госдумы предложил наказать офицеров из-за мобилизованных на передовой

Офицеров, которые без подготовки отправляют призванных в рамках частичной мобилизации на передовую, а не на защиту уже занятых территорий, необходимо наказывать. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице во «ВКонтакте».

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких „ошибок“ офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять», — заявил он.

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Напомним, что 13 октября стало известно, что среди призванных из запаса жителей Челябинской области в зоне специальной военной операции в Донбассе погибли пятеро мобилизованных. Эту информацию подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области. Власти пообещали в ускоренном порядке выделить семьям по 1 млн рублей в дополнение к федеральным выплатам.