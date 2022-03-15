Депутат Госдумы решил проблему с опасным мостом в алтайском селе

Мост в селе Сорочий Лог Первомайского района через реку Черемшанка, который был построен несколько десятилетий назад, постепенно пришел в аварийное состояние. Объект соединяет три отдаленные улицы с «цивилизацией», однако на баланс так и не был поставлен. О том, что сооружение «на ладан дышит» и эксплуатируется на свой страх и риск неоднократно писали местные жители в соцсетях.

В прошлом году житель села Сорочий Лог рассказал о проблеме депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александру Терентьеву. Изучив ситуацию и историю этого моста, не найдя ответов в профильном министерстве и местной администрации, парламентарий написал запрос в прокуратуру.

Проведенная проверка установила, что мост через реку Черемшанка, расположенный в 300 м от села Сорочий Лог, является единственным подъездным путем к улицам Заречная, Черемшанка, Полевая. Здесь проживает около 150 человек. Главе сельсовета было вынесено представление за непринятие мер к регистрации права собственности на сооружение. Летом прошлого года обрушилась несущая конструкция — просели и разрушились железобетонные плиты у основания. В этой связи прокуратура направила исковое заявление, обязывающее муниципалитет привести сооружение в нормативное состояние. Суд требования удовлетворил, констатирует партийная пресс-служба.