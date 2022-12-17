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Депутат Госдумы с Алтая обвинила россиян в том, что молодёжь массово покидает страну

Нина Останина отметила, что поддерживает идею ограничить удалённую работу для тех, кто уехал из России

17 декабря 2022, 12:45, Никита Черников

Кадр из видео: YouTube-канал RTVI
Кадр из видео: YouTube-канал RTVI

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обвинила россиян в том, что они не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны, своим детям и внукам, которые массово уезжали от мобилизации из России. Об этом уроженка Алтайского края рассказала в интервью RTVI.

«В том, что наша молодёжь так массово постаралась покинуть территорию своей страны, виноваты мы. Виновато то поколение, которое, будучи само воспитано на лучших патриотических традициях, не имело возможности эти традиции в наших детях и внуках воспитать», — заявила чиновница.

По её словам, это связано с тем, что 30 лет назад начали «в любом публичном и непубличном месте и во всех имеющихся жанрах хаять то общество и подвергать сомнению» подвиги героев ВОВ.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму до Нового года могут внести законопроект, который ограничит удалённую работу для тех, кто уехал из страны на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

В интервью RTVI Нина Останина также отметила, что поддерживает Клишаса в этом вопросе.

Комментарии 21

  • как-то уроженки Алтайского края ни умом ни внешкой не блещут
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Тётка у которой сын убийца и был приговорён к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, является председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей....
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Мы - это Останина со товарищи, которые, находясь у власти последние тридцать лет, разграбляли и разоряли Алтайский край и, собственно, продолжают это делать до сих пор? Усиленными темпами растаскивая остатки краевой собственности по всяким там приватизациям, оптимизируя до смерти медицину, угробляя образование руками бездарных недоминистров? Депутат Нина Останина, видимо, не подозревает, что воспитание патриотизма - это не бла-бла-бла, а конкретные дела на благо своей Родины. Ее дела, в частности. На благо Алтайского края и его рядовых жителей. Ну и... есть что сказать в свое оправдание, госпожа депутат?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Да , и как же иначе. Возьмём высшее образование: то, что у нас стоит 120 тыс . год, в Москве, и др. крупных городах, бесплатно+ общежития! В Новосибирске и области мелкие газообслуживающие фирмы ходят строевым шагом в Газпром, и знают только команды сделано, виноваты исправим. Уровень газификации выше! У нас поколение бросившее партбилеты, не осознает , что они уже достигли предела, дальше богатеть без государства не выйдет. А вот как богатеет государство, этому в гарвардах не учили, они и не знают, как это делать!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А работать за тех, кому они хотят не разрешить,будут Клишас с Останиной? Правильно сделали, что назвали их чиновниками, никакие они не депутаты. Я очень рад, что мой сын сегодня работает в Европе, находится в благоприятных и безопасных условиях жизни и работы. И зарплата сейчас у него в 2,5 раза больше, чем дома.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Данилка то у этой бабушки вышел, на свободу?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Чиновники и депутаты обратите внимание на себя, "патриоты"
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Из-за таких депутатов и уехали! Сами из страны все деньги вывозят, а нам оставляют голый патриотизм...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Виновата власть во всех своих видах которая 30 лет создавала скотские бесперспективные условия жизни и развития для молодежи. С самого рождения ребенок должен быть окружен тепличными гуманными условиями жизни, которые вокруг него создает своей заботой государство, лелеет его обучает, оберегает, дает реально равные условия социального роста и возможности выбора своей деятельности а не ограничивает разного рода идиотскими дискриминационными по любому поводу препятствиями созданными во благо кучки избранных хотя и сынов диавола. Куда ни кинь везде государство. Вот тогда он и будет относится и оберегать его как своих родных, детей,мать жену и друзей. Когда у него будет все лучшее нежели в странах других он никогда туда не уедет. А на фига??А если у нас уровень жизни и благосостояния и перспективы развития хуже во сто раз то это неизбежно.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Сытый ,голодного не поймет!Патриотизм в трусах?Уезжают не от хорошей жизни!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Нина Останина идиот? Хе-хе...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Нет уж, это власти виноваты, что создают такие условия для жизни, что люди бегут с родных земель, разрывая связи и отрываясь от корней. Мы уехали из Барнаула, оставив родные места, близких, друзей, потому что хотим для своих детей лучшей жизни. Всю жизнь нас обманывали, манили обещаниями, вот-вот и будет лучше! Но ОТ как ходил из рук вон плохо, так и ходит. Медицина как была на дне, так она на дне и есть. На днях на вопрос в регистратуре - как записаться к окулисту родственницу просто высмеяли "да вы что! какой окулист! он один на несколько поликлиник! к нему не записаться!". Как был уровень зарплат в крае одим из самых низких, так он и остался. Как был грязным воздух в Барнауле, так он им и остается. А властьимущие только умеют, что принимать один дурной закон за другим.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А у самих дети учатся за границей! А сами покупают виллы на берегу моря в Испании, Италии и т.д.!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Не знала Нина Александровна * Что от её «да чтоб ты сдох» * До «на кого ж ты нас покинул» * Мобилизацию пройти
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Хотел написать комментарий, почитал что написали до меня-уже все сказали
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Нас воспитывали патриотами советского государства, где власть (пусть номинально, но) принадлежала народу, фабрики - рабочим, а земля - крестьянам.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Ограничениями можно добиться, что люди окончательно потеряют связь с родиной. Найдут работу у иностранных работодателей и будут платить налоги в казну других стран. А тогда и вернуться им будет труднее. Надо не обидками думать.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • А это вообще нормально, что комитет по вопросам семьи возглавляет человек, который воспитал уголовника, убийцу?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Да надо для комментов сделать возможность ставить +/-
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, он это сделал патриотично
    18 декабря, Гость   Ответить
  • "Кому бублик, а кому - дырку от бублика*Это и есть*Демократическая республика!" (с) В.В. Маяковский
    19 декабря, Гость   Ответить
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