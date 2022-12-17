Депутат Госдумы с Алтая обвинила россиян в том, что молодёжь массово покидает страну

Нина Останина отметила, что поддерживает идею ограничить удалённую работу для тех, кто уехал из России

17 декабря 2022, 12:45, Никита Черников

Кадр из видео: YouTube-канал RTVI

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обвинила россиян в том, что они не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны, своим детям и внукам, которые массово уезжали от мобилизации из России. Об этом уроженка Алтайского края рассказала в интервью RTVI.

«В том, что наша молодёжь так массово постаралась покинуть территорию своей страны, виноваты мы. Виновато то поколение, которое, будучи само воспитано на лучших патриотических традициях, не имело возможности эти традиции в наших детях и внуках воспитать», — заявила чиновница.

По её словам, это связано с тем, что 30 лет назад начали «в любом публичном и непубличном месте и во всех имеющихся жанрах хаять то общество и подвергать сомнению» подвиги героев ВОВ.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму до Нового года могут внести законопроект, который ограничит удалённую работу для тех, кто уехал из страны на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

В интервью RTVI Нина Останина также отметила, что поддерживает Клишаса в этом вопросе.