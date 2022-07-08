Депутат и историки создали патриотическую игру «Барнаул. Наш вклад в Победу»

Инициатором разработки исторической игры о вкладе города в общую Победу стала депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Марина Понкрашёва. Она создала её вместе с историками и педагогами краевой столицы.

Свою разработку депутат протестировала вместе с заместителем председателя Молодёжного парламента региона Ашотом Погосяном, активистами Молодёжного парламента города и жителями микрорайона Красноармейский. Игра состоялась в общественной приёмной «Единой России» в Железнодорожном районе.

«В этой познавательной игре мы постарались аккумулировать все известные факты о жизни нашего города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Значительная часть материала нам стала известна в связи с получением Барнаула звания „Город трудовой доблести“. Наша задача — с помощью игрового формата привлечь внимание и молодёжи, и взрослых к истории родного Барнаула. Честно скажу: я, историк по образованию, знала не все факты о нашем Барнауле», — рассказала Марина Понкрашёва активистам Железнодорожного района.

Марина Понкрашёва / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Суть игры — пройти по маршруту на карте Барнаула от Железнодорожного вокзала до Нагорного парка. И ответить на вопросы по темам промышленности, образования и культуры в годы войны, работы штабов дивизий и военных госпиталей, а также улиц, которые названы в честь героев войны. Всего будет 65 основных и 15 дополнительных вопросов.

«Например, в одной из школ города есть оригинал карты, принадлежащей легендарному маршалу Георгию Жукову. Также в нашем городе жил известный актёр Леонид Быков, а один из заводов Барнаула оснастил каждый пятый танк Т-34 двигателями. Чтобы узнать подробности, нужно сыграть в игру», — пояснила депутат.

Игра «Барнаул. Наш вклад в Победу» / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

После игры Марина Понкрашёва и Ашот Погосян вместе с активистами района обсудили патриотическое воспитание молодёжи и тематические проекты, реализованные в городе. Например, запуск трамвая «Барнаул — город трудовой доблести», экскурсии для школьников по промышленным предприятиям, которые в годы войны поставляли фронту запчасти, снаряды и обмундирование, а также выставки на открытом воздухе, посвящённые трудовым подвигам барнаульцев.

Встреча в общественной приёмной «Единой России» в Железнодорожном районе / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Узнать больше о вкладе родного города в Великую Победу можно вместе с городским депутатом в партийном центре по адресу: площадь Победы, 3 (вход с торца здания), телефон: 89050845449.