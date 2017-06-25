Депутат Лебедев обосновал свое предложение "дать в морду" Жиркову

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Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, который ранее раскритиковал футболиста российской сборной Юрия Жиркова за удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, уверен, что члены национальной команды должны выразить игроку свое негодование. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на заявление депутата агентству "Р-Спорт".

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Спорт Депутат предложил "дать в морду" футболисту сборной РФ Жиркову

Напомним, парламентарий ранее заявил, что Жиркову, получившему во втором тайме вторую желтую карточку и удаленному с поля, нужно было "дать в морду". Лебедев признал, что данная фраза могла быть сказана немного на эмоциях, подчеркнув, что "команда должна выразить игроку свое негодование по поводу его поступка".

Депутат пояснил, что такое происходит в любом виде спорта и в любой команде. В случае, когда "игрок накосячил и команда из-за этого проиграла", в коллективе есть игрок, способный решить данную проблему "по-мужски", добавил Лебедев.

Издание отмечает, что фраза депутата, который является членом исполкома РФС, вызвала широкий общественный резонанс. В самом Российском футбольном союзе сочли недопустимым подобное высказывание парламентария. А профсоюз футболистов пообещал провести разбирательство по поводу слов Лебедева.