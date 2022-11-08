Депутат объяснил раздачу повесток после завершения частичной мобилизации

Глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов объяснил, почему россиянам продолжают приходить повестки в военкомат после завершения частичной мобилизации.

В разговоре с РБК депутат пояснил, что делается это для уточнения данных — и не более того.

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных», — пояснил Картаполов.

Он добавил, что после получения новых сведений военкомат их внесёт в базу и человека отпустят домой. Чиновник также указал на то, что из-за этих повесток «недоброжелатели и оппоненты» пытаются заявить, что мобилизация не завершена, но в действительности это не так.

Ранее Картаполов также рассказал, что дополнительного призыва россиян на военную службу в рамках частичной мобилизации не ожидается.