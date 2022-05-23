Депутат предложил давать дополнительный выходной за работу в условиях стресса
По мнению Бориса Чернышова, предоставлять ещё один день отдыха нужно в любую дату на усмотрение сотрудника
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать ежемесячный дополнительный выходной работникам, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом. Письмо с такой инициативой депутат направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС.
По словам парламентария, события последних двух лет вызвали «повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян».
По его мнению, предоставить право на такой выходной «было бы оправданно» в любую дату на усмотрение сотрудника.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю может произойти уже в ближайшее время.