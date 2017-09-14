Депутат предложил поддержать социальное служение Церкви за счет государства

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов заявил, что социальная работа традиционных конфессий России должна получить поддержку из бюджета, пишет "Парламентская газета".

Гаврилов отметил, что сейчас на рассмотрении в комитете находится вопрос о совершенствовании деятельности религиозных организаций.

Дальнейшее развитие законодательства депутат видит в том, чтобы вклад традиционных конфессий в развитие общества и социальной сферы, развитие русской культуры, личностной идентичности, в воспитание детей был закреплен в законах и была найдена поддержка на федеральном уровне.

"Мы ставим вопрос о том, чтобы та социальная деятельность, которую осуществляют традиционные конфессии в России, например Русская православная церковь, получили поддержку. В том числе через финансирование деятельности по социальной поддержке населения через расходную часть бюджетов всех уровней", - заявил Гаврилов.

По его словам, это касается прежде всего помощи сиротам, пожилым людям, борьбы с алкоголизмом и наркоманией, помощи в укреплении семьи.

"Это важная задача, и мы считаем, что ее выполнение должно получить весомую поддержку", - подытожил парламентарий Гаврилов.