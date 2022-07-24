Депутат предложил приостановить показ программы «Поле чудес» из-за слов Якубовича об Урганте
Многолетний ведущий «Поля чудес» назвал ошибкой закрытие программы «Вечерний Ургант», а депутату не понравилось эту заявление
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил приостановить показ программы «Поле чудес», а также выступил против показа развлекательных передач во время спецоперации. Об этом сообщает «Абзац».
Якубович назвал ошибкой снятие с эфира программы «Вечерний Ургант», на что получил реакцию депутата.
По мнению Соловьева, даже такому ведущему как Якубович не нужно выступать с такими заявлениями. Он также предложил приостановить показ программы «Поле чудес».
Депутат счел цинизмом возвращение «Вечернего Урганта» и других развлекательных передач в эфир.
«Патриотическая повестка, даже несмотря на сегодняшние условия специальной военной операции, должна занимать достаточно места. Неужели на военно-патриотической тематике мы не можем вытащить много позитивного и доброго? Да сколько угодно!» — заявил депутат.