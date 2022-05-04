Депутат предложил внести насвай в список наркотических веществ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести насвай в список наркотических веществ, сообщает РИА Новости. Он отметил, что этот никотиновый продукт распространяется среди школьников и приводит к летальным исходам.

«Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционного для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щёлочь», — сказано в письме, которое Хамзаев направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Сейчас, по его словам, в состав этого продукта вмешиваются и наркотические вещества.

Хамзаев предложил МВД проработать вопрос о внесении насвая в список наркотических средств, а также заняться борьбой с реализацией этого товара несовершеннолетним.

Ранее Хамзаев предлагал сделать 18 марта выходным днём в честь присоединения Крыма к России.