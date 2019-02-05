Депутат предложил ввести в школах уроки отцовства, чтобы "мальчики понимали"
"Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов", – пояснил депутат
Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести уроки отцовства для старшеклассников, сообщает агентство новостей "Москва".
По мнению Чернышова, подобное нововведение в учебном процессе поможет подросткам лучше подготовиться к взрослой жизни.
"Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов", – заметил депутат, отметив полезность таких занятий.
Устраивать их стоит среди учащихся старших классов.
Кроме того, как отметил депутат, в школы нужно приглашать врачей, чтобы они просвещали молодежь по вопросам здоровья и возможных проблем с ним. Консультации можно было бы проводить так же, как и занятия по профориентации, подчеркнул Чернышов.