Депутат предложил ввести в школах уроки отцовства, чтобы "мальчики понимали"

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести уроки отцовства для старшеклассников, сообщает агентство новостей "Москва".

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По мнению Чернышова, подобное нововведение в учебном процессе поможет подросткам лучше подготовиться к взрослой жизни.

"Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов", – заметил депутат, отметив полезность таких занятий.

Устраивать их стоит среди учащихся старших классов.

Кроме того, как отметил депутат, в школы нужно приглашать врачей, чтобы они просвещали молодежь по вопросам здоровья и возможных проблем с ним. Консультации можно было бы проводить так же, как и занятия по профориентации, подчеркнул Чернышов.