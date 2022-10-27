Депутат призвала отказаться от кофе ради помощи российским военным

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева призвала россиян отказаться от утреннего кофе, чтобы помочь российским военным.

«Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему», — сказала она в эфире радиостанции «ПЛН FM».

По словам парламентария, даже если каждый пожертвует армии по 100 рублей, «это будет хороший, объёмный вклад». Кроме того, вместо покупки ненужных вещей «лучше оказать помощь там, где она пригодится», заключила Михачева.

Ранее депутат Госдумы и справедливоросс Алексей Чепа предложил призывать женщин в армию, как это делают в Израиле.