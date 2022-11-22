Депутат раскритиковал блюда, которыми хотят кормить столичные делегации алтайские чиновники

Депутат Горно-Алтайского горсовета Роман Рехтин прокомментировал на сайте «Партии дела» прошедшие торги на оказание услуг организации питания для делегаций и лиц, прибывших в республику с официальным визитом.

Рехтин подчеркнул, что не против того, чтобы прибывающие в республику гости получали питание за счёт бюджета, но есть вопросы к блюдам.

«Мне странно видеть в меню гостей Алтая, например, хачапури. Мы должны заключать контракты на поставку исключительно наших товаров и пропагандировать национальную кухню. Если оформить их питание как выставку продукции алтайских аграриев и фермеров с дегустацией, возможностью заключить деловые контракты — то не вижу ничего плохого», — пояснил депутат.

По его мнению, ко многим мероприятиям нужно менять подход и начинать рассматривать их как возможность для привлечения инвестиций.

Ранее сообщили, что алтайское правительство заказало «царской еды» на полмиллиона рублей на три случая.