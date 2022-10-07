Депутат рассказал, когда инициативу на фронте захватят подготовленные мобилизованные

Создание новых соединений из подготовленных мобилизованных займёт не меньше двух месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва.

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего, — объединения. На это уйдёт время. С учётом формирования и перемещения пройдёт не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — указал депутат.

До этого, подчеркнул Гурулёв, необходимо держать линию обороны и «нанести противнику максимальный урон». Например, ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты.

Следующим шагом — после подготовки мобилизованных — станет захват инициативы на линии фронта.

«За два месяца мы можем полностью с Украиной тему закрыть. И с промышленностью, и с жизнедеятельностью, и со всеми остальными вопросами», — уверен Гурулёв.

Напомним, в Алтайском крае выполнили план по первому этапу частичной мобилизации. Губернатор Виктор Томенко оценил, как прошёл этот этап.