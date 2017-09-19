Депутат сказал - депутат сделал: большую лужу победил деревянными поддонами

Депутат горсовета Северодвинска Владимир Сухарев на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, как пришел на помощь жителям города и одолел лужу.

"У садика "Лукоморье" на улице Макаренко сделал тротуар из деревянных поддонов. Большую лужу победили!" - рассказал Сухарев.

Жители города в паблике "Жесть Северодвинск" оценили работу народного избранника.

"Молодец депутат Сухарев!!! Завтра, в понедельник, родители с детьми пойдут в детский сад и оценят эту работу сломанными ногами. Потом эти поддоны вмерзнут в лед, и будет еще веселее ходить. Думаю, дня через два одумается и уберет. Пока там никто шею себе не свернул", - пишет один из членов сообщества.

"Пользы, конечно, не много от этого деяния, разве что детишкам будет по приколу "полосу препятствий" преодолевать))). Правда, до морозов все-таки желательно данную конструкцию демонтировать", - отметил другой житель Северодвинска.