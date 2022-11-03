Депутат заявил, что вопрос об увеличении срока военной службы могут вынести на рассмотрение Госдумы

Вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы, заявил РИА Новости депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Во время разговора с изданием парламентарий также выразил мнение о необходимости такой меры. По его словам, нынешний формат срочной службы «не подразумевает под собой качественной подготовки солдата».

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал Шеремет.

Новости

Общество В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

В октябре сенатор Владимир Джабаров также предложил вернуть двухлетний срок службы в армии. А депутат Госдумы и справедливоросс Алексей Чепа выступил с инициативой призывать в ВС РФ женщин, как это делают в Израиле.

В Кремле вскоре заявили, что не обсуждали введение двухлетней службы в армии и призыв женщин в войска.