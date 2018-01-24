Депутатам Госдумы посоветовали говорить с народом и делиться деньгами

Экспертно-аналитическое управление Госдумы провело для помощников депутатов совещание по улучшению имиджа народных избранников и работе с обращениями граждан, пишут "Ведомости".

В презентации говорится, что "позитив в оценках Госдумы присутствует, но кардинального прорыва нет". Так, 48% опрошенных, отвечая на вопрос, что приходит им в голову, когда они слышат словосочетание "депутат Госдумы", приводят негативные высказывания.

Ключевыми элементами негативного образа депутатов остаются их недоступность для населения и незаинтересованность в защите простого человека.

Приоритетными для Думы темами, по мнению респондентов, должны стать решение проблем населения, встречи с гражданами и сбор их предложений по решению проблем, а также контроль за органами власти.

По данным опроса, доля тех, кто отмечает усилия Госдумы по оказанию помощи народу, выросла с 33 до 40%, но образ типичного депутата все еще негативен.

Для улучшения облика депутатов авторы рекомендаций предлагают несколько "критериев моральности". Первый из них - "участие в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег". По словам собеседников издания в Думе, этот пункт вызвал у помощников депутатов вопросы, но им объяснили, что это предложение "остается на усмотрение депутатов".

В числе других критериев - отсутствие у депутатов материальных интересов в принимаемых ими законах, профессионализм, выступления по актуальным проблемам и доступность для людей. Дополнительная рекомендация - обосновывать актуальность законопроектов, которые будут вноситься в весеннюю сессию, и очередность их рассмотрения. Депутатам также предлагают рассматривать социально значимые законопроекты раньше прочих, уделять им больше времени и увеличить их присутствие в информационном пространстве.

Кроме того, народным избранникам рекомендовано подумать о внедрении новых каналов коммуникации. Таковыми могли бы стать регулярная прямая линия с депутатами наподобие прямой линии Владимира Путина, новый канал сбора и рассмотрения низовых инициатив (возможно, новая информационная платформа в интернете), регулярные встречи депутатов с избирателями, оптимизация контента интернет-каналов под их аудиторию, более широкое освещение думских тем, а также демонстрация реального процесса разработки и принятия закона (возможный инструмент - телевизионный фильм о создании законопроекта).

Также помощникам депутатов рассказали о том, как отвечать на запросы избирателей. Согласно указу президента депутаты теперь должны ежемесячно предоставлять результаты своей работы с обращениями граждан в администрацию президента, отправляя в электронном виде свои ответы на электронные обращения. По мнению помощников, новая система существенно увеличивает время обработки обращений.