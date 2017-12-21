Депутатов предостерегли от использования положения в президентской кампании
На законотворческий процесс предвыборная кампания не повлияет, но на атмосфере в Госдуме скажется
21 декабря 2017, 23:49
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил руководство партий о недопустимости использования служебного положения во время предвыборной кампании, пишет "Парламентская газета".
Об этом рассказал глава думской фракции "ЕР", вице-спикер Сергей Неверов. По его словам, Володин на заседании Совета Думы сказал, что использовать служебное положение нельзя. "Это касается в том числе использования транспорта", - пояснил Неверов.
Он подчеркнул, что на законотворческий процесс предвыборная кампания не повлияет, но на атмосфере в Госдуме скажется.
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