Депутаты АКЗС единогласно приняли изменения в закон о защите населения в случае ЧС

31 марта на сессии АКЗС депутаты единогласно поддержали внесение поправок в закон «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Как сообщает пресс-служба АКЗС, об изменениях рассказал заместитель начальника отдела защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский.

«В конце прошлого года были внесены изменения в федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Главные новеллы такие: первое — решение о проведении эвакуационных мероприятий отнесено к полномочиям комиссии по ЧС соответствующих уровней. Второе — граждане обязаны эвакуироваться из зон ЧС при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. Третье — органы власти и организации обязаны оперативно предоставлять информацию в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Четвертое — органы местного самоуправления наделены полномочиями устанавливать факты проживания граждан в жилых помещениях в зонах ЧС. Аналогичные изменения предлагается внести в краевой закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — пояснил он.

Залюбовский уточнил: при обсуждении новых законодательных норм важно понимать, что никто граждан из зон ЧС принудительно эвакуировать не будет.

«Эвакуационные мероприятия проводятся строго с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Решение об их проведении принимается исходя из целесообразности и складывающейся обстановки с учетом подробного уточненного анализа ее дальнейшего развития», — подчеркнул он.

Замначальника отдела защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Алтайскому краю также отметил, что при эвакуации граждане по своему желанию могут быть размещены в пункты временного размещения либо у своих родственников и знакомых.