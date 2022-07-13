Депутаты АКЗС и медики займутся решением актуальных проблем здравоохранения

Накануне, 12 июля, прошло первое заседание комиссии по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Комиссия была создана при экспертном совете по развитию здравоохранения Алтайского края и комитете АКЗС по здравоохранению.

В нее вошли депутаты, представители краевого правительства и научного сообщества, главврачи, руководители ТФОМС управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, уполномоченный по правам ребенка, ведущие специалисты в сфере профилактики, борьбы с инфекционными заболеваниями и реабилитации. Работу комиссии возглавил зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев.

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На первом заседании обсудили основные направления будущей работы. В их числе — правовая экспертиза краевых законов в сферах профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также члены комиссии планируют изучить и внести предложения по совершенствованию действующего календаря профилактических прививок, диспансеризации населения, системы санаторно-курортного лечения. В спектре внимания депутатов и медиков края будут и другие актуальные проблемы, в том числе формирование групп риска по различным заболеваниям, оценка состояние школьной медицины, качество воды и питания.

«В состав нашей комиссии вошли в высшей степени профессионалы, ведущие специалисты в своих областях. Это позволит наладить действительно конструктивный диалог между медиками-практиками, депутатами и руководством минздрава. А это даст возможность оперативно выявлять проблемы и находить оптимальное с точки зрения закона решения», — сказал Александр Лазарев.