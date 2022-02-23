Депутаты АКЗС к 23 февраля вспомнили истории из армии и показали старые фото

Ко Дню защитника Отечества депутаты АКЗС вспомнили истории из армии и показали фотографии из семейного архива тех лет.

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания ко Дню защитника Отечества вспомнили о годах военной службы, поделились армейскими байками и, конечно, достали из семейного архива фотографии тех лет.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов:

“Я служил в ракетных войсках стратегического назначения (1974-1976 годы). Сразу как призвался, попал в школу младших командиров в Новосибирской области. Во время учёбы мы несли караульную службу, охраняли стратегические объекты.

Как-то ночью я заступил в караул и с вышки услышал внизу странные шорохи. Территория освещалась, но от боевых машин падала тень. И там, где был плохой обзор, как раз начались какие-то телодвижения. Я увидел, как эта тень двинулась по периметру. Крикнул: “Стой, стрелять буду!”, но ответа не получил. Наоборот, движение только ускорилось.

В караул мы выходили, естественно, с боевыми патронами. Я дал короткую очередь в сторону предполагаемого нарушителя и на выстрелы прибыл наряд. На месте происшествия нашли убитую свинью. Причём — огромную, весом не менее 150 килограммов. Дело в том, что рядом с нашей частью стояла ферма колхоза, и свинья, видимо, оттуда сбежала, подкопав забор с колючей проволокой.

Утром состоялся разбор полётов. Мне сначала объявили благодарность за меткую стрельбу в условиях плохой видимости. В грудной клетке свинки нашли три пули. Но рано радовался. Одновременно объявили наряд вне очереди за нарушение устава караульной службы, так как я должен был совершить предупредительный выстрел вверх.

Командир распорядился осмолить и разделать тушу, что мы и сделали с моим сослуживцем. Он был родом с Украины, уши и хвост с удовольствием съел. Когда мы привезли свинью в столовую, прапорщик стал возмущаться, где конечности. Рассказали всё, как есть, а свинью сдали в столовую.

Эта новость быстро разнеслась по части. Вы даже не представляете, сколько потом благодарностей мне выразили курсанты. Ещё бы: все до отвала наелись свеженины. Ну и мне, конечно, достался самый хороший кусок”.

Председатель мандатной комиссии АКЗС, заместитель председателя комитета по образованию и науке Сергей Писарев:

“Я служил в военной части № 33791 на Байконуре. Мы обслуживали 33-ю пусковую площадку — ту, с которой стартовали ракеты программы “Интеркосмос”. По ней летали космонавты из дружественных стран: Польши, Румынии, Болгарии.

Я был рядовым механиком в составе первой группы третьей команды. Мы занимались заправкой ракет кислородом и работали в день запуска. В этот день я даже находился в пункте управления запуском ракеты, знаменитом помещении “ключ на старт”.

Очень рад, что в моей жизни был такой этап, как служба в армии. Военные — это всегда гордость нации, а русские умеют сражаться и постоять за себя. Я горжусь своими земляками-военнослужащими. Офицеры в моей части говорили, что за ребят из Алтайского края всегда драка. Они надёжные, порядочные, способные выполнить любую команду.

Я служил в 1976-1978 годах, а потом ещё на 10 лет остался на сверхсрочную и посвятил себя комсомольской работе: окончил школу прапорщиков в Одессе, служил заместителем по политической линии, потом был заведующим клубом”.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Александр Лазарев:

“Я служил в танковых войсках под Новосибирском, в линейной части. Был командиром танка.

В учебке был в посёлке Светлый под Омском, оттуда я до сих пор помню старшину. Мировой был мужик, участник Великой Отечественной войны, тренировал нас круглые сутки. Днём на плацу, тренировки в танке, зарядка, пробежки, и вот отбой. Он кричит: “Рота, отбой!” У нас всего 45 секунд, чтобы раздеться. Бежишь, пока снимешь две пары нижнего белья, две пары портянок, всё нужно аккуратно снять, разложить. А тут: “Рота!” и все должны замереть, если кто-то не успел, то всё снова. Вот так часок нас погоняет, мы падаем, засыпали в секунду. Так уставали, что никакой дури в голове вообще не было. Только лёг, а тут и подъём, на это две минуты, кто не успел, неаккуратно оделся — 3 километра бегом.

Дедовщины у нас не было, но если кто-то проштрафился, то садили в мешок и тумаков давали. Сразу исправлялись.

Армия учит дисциплине, закаляет характер. В армии я понял, что такое мужская дружба, насколько важна человеческая жизнь, человеческие отношения. Я именно в армии понял, что хочу пойти в медицину”.