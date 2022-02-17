Депутаты АКЗС предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Депутаты АКЗС направили на федеральный уровень свои предложения по изменениям в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба регионального парламента, поправки касаются возможности усыпления особо агрессивных особей.

На данный момент бездомных животных в Алтайском крае отлавливают, стерилизуют и после карантина отпускают. Однако этой меры недостаточно — собаки сбиваются в стаи и начинают вести себя агрессивно, добывая пищу или защищая свою территорию. Животные воспринимают человека как источник опасности и даже нападают — число обращений граждан, которых беспокоят бродячие собаки, значительно выросло.

Как отметил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, в своих поправках в федеральный закон в числе прочего депутаты предлагают исключить из документа требование возврата животных без владельцев на прежние места обитания.

«Совершенствование правового регулирования в области обращения с животными без владельцев требует комплексного подхода. Это не только чипирование домашних животных и более строгая ответственность для владельцев. Мы также предлагаем внести поправку, которая позволит усыплять особо агрессивных особей», — рассказал парламентарий.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты АКЗС направили инициативу в Совет законодателей со следующими предложениями:

— предусмотреть возможность усыплять животное в случае проявления немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, а также если животному не найден новый владелец в течение 30 дней с момента поступления в приют;

— исключить требование возврата животных без владельцев на прежние места обитания.

Отдельно в адрес депутатов Государственной Думы направлено обращение с предложением ужесточить ответственность для граждан за нарушения в области обращения с животными, а также сделать обязательной маркировку домашних животных (в первую очередь собак).