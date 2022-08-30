Депутаты АКЗС сплясали на благоустроенной площадке в посёлке
Возле Дома культуры парламентариев неожиданно закружили в хоровод местные артистки
30 августа 2022, 17:34
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания посетили благоустроенную по нацпроекту площадку в Тальменском районе. Видео опубликовано в Telegram-канале «Вести Алтай».
Парламентарии во вторник, 30 августа, приехали в район, чтобы обсудить перспективы местной экономики и осмотреть социальную инфраструктуру.
«В момент, когда делегация АКЗС проходила мимо Дома культуры в посёлке Среднесибирском, депутатов встретили хлебом-солью и неожиданно закружили в хоровод артистки местного самодеятельного коллектива», — говорится в сообщении.
Депутаты АКЗС сплясали в Тальменском районе / Фото: кадр из видео «Вести Алтай»
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