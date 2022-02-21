Алтайские депутаты заявили о готовности поддержать беженцев из ДНР и ЛНР

Депутаты АКЗС готовы поддержать беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 21 февраля заявил спикер Заксобрания Александр Романенко на совещании в Парламентском центре.

«Есть информация, что границу с Российской Федерацией пересекло более 50 тысяч человек. Сегодня они располагаются в Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областях. Всё население страны беспокоит судьба беженцев и тех, кто остаётся в ЛНР и ДНР. Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи. <...> Мы обсуждали это с коллегами и сошлись во мнении, что парламент, все депутаты, вне зависимости от политических взглядов, при необходимости готовы вместе с жителями края принять участие в подготовке гуманитарной помощи», — рассказал Романенко.

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию из-за грядущей атаки украинских войск. 19 февраля замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что в семи субъектах РФ пункты временного размещения готовы принять эвакуировавшихся с Донбасса. Среди них Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянская области.

Также Яцуценко отметил, что сейчас решается вопрос о приёме беженцев ещё 19 субъектами России. Все они находятся до Урала, из них 16 предварительно готовы принять 45 тыс. человек.