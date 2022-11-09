Депутаты-единороссы предложили удвоить средства на покупку машин неотложной медпомощи

Депутаты «Единой России» призвали увеличить в бюджете Алтайского края средства на покупку автомобилей для транспортировки больных, нуждающихся в неотложной помощи. Эта инициатива комитета по здравоохранению краевого парламента вошла в список предложений фракции ЕР ко второму чтению краевого бюджета на 2023 год, сообщает пресс-служба партии.

В ЕР отмечают, что деньги на эти цели выделяют ежегодно, но это позволяет обновить парк скорых и неотложек лишь частично. Сейчас в проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 100 млн рублей. В ЕР предлагают добавить ещё 100 млн. По словам председателя комитета по здравоохранению Владимира Лещенко, этой суммы может хватить на покупку около 150 автомобилей. То есть почти половины автопарка, который нуждается в замене.

«Мы же понимаем, что автомобили скорой и неотложной медпомощи эксплуатируются в круглосуточном режиме, поэтому обновление техники просто необходимо. В этих машинах, особенно сейчас, нуждаются в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах в отдалённых селах Алтайского края. Такое значительное обновление автопарка способствовало бы своевременному оказанию медицинской помощи и повысило бы качество услуг в целом», — пояснил депутат.

Напомним, во втором чтении проект краевого бюджета на 2023 года и плановый период 2024-2025 годов рассмотрят на сессии АКЗС в ноябре.