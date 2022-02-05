Депутаты "Единой России" вышли на маршрут вместе с врачами поликлиник в Барнауле

В Алтайском крае депутаты “Единой России” помогают работе волонтёрского центра партии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в свободное время парламентарии на личном транспорте развозят врачей на вызовы, а также участвуют в доставке лекарств больным коронавирусом, проходящим лечение дома.

Так, утро субботы у депутата Барнаульской городской Думы Дмитрия Абалымова началось с посещения Детской городской поликлиники № 5 города Барнаула. Получив список вызовов, депутат вместе с врачом-педиатром Жанной Кукарцевой выехал к маленьким пациентам Ленинского района.

“Когда выехали утром, в списке вызовов было 11 адресов, сейчас их уже больше 20. Только поработав в одном экипаже с доктором, начинаешь понимать, насколько тяжело им приходится, и как важна в эти трудные дни волонтёрская помощь”, — признаётся депутат.

Напомним, с конца января, на фоне подъёма заболеваемости COVID-19, в Алтайском крае волонтёры активизировали свою деятельность. Депутаты Барнаульской городской Думы активно включились в эту работу. В Индустриальном районе Сергей Струченко, Кристина Юстус и Юрий Ряполов в своих округах развозили лекарства горожанам, находящимся на домашнем лечении, а Андрей Солодилов обеспечил медиков транспортом для выезда к жителям, которые проходят лечение на дому.

В Центральном районе депутаты Вячеслав Перерядов и Евгений Носенко предоставили автомобили для доставки медикаментов волонтёрами-медиками. Валерий Касплер и Роман Репа выделили машину детской городской больнице № 1 для оказания помощи детям, лечащимся амбулаторно.