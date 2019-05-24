Депутаты Екатеринбурга решат, будет ли опрос по храму или референдум

Городская дума Екатеринбурга в июне примет решение о проведении опроса или референдума по вопросу выбора места для строительства собора Святой Екатерины на месте сквера, передает ТАСС со ссылкой на председателя местной думы Игоря Володина.

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Общество Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме

"В июне однозначно примем решение. Мы должны принять одно общее решение, затягивать процесс не стоит", – заверил Володин.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также заявил, что городские власти готовы обеспечить защиту от подделки или искажения результатов опроса жителей по определению места строительства храма, в случае если будет принято решение о его проведении.

"У горожан есть опасения, что будут подделывать результаты. У нас есть предложение установить видеокамеры, под которыми не обманешь. Если мы опрос будем делать в интернете, то давайте привлечем компании, которые обезопасят процесс от хакерских атак", – сказал Высокинский, подчеркнув, что власти города готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили акции протеста, связанные с выбором места строительства на месте сквера. Его планируется возвести к 2023 году – к 300-летию города. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.