Депутаты ГД постреляли из гранатометов и поездили на танках

Депутаты Госдумы, сенаторы, сотрудники администрации президента, аудиторы Счетной палаты и другие в последний день военных сборов сдали нормативы по огневой подготовке, сообщает РИА Новости.

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Политика Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

В занятиях принимали участие более 500 человек. Они постреляли по мишеням из пистолетов Макарова, пулеметов и автоматов Калашникова, винтовок Драгунова и ручных противотанковых гранатометов.

Также на сборах можно было пострелять из образцов исторического оружия, которые уже сняты с вооружения российской армии: винтовки Мосина, ручных пулеметов Дегтярева и самозарядных карабинов Симонова.

Отмечается, что депутаты также освоили вождение боевых машин - танков Т-72, БМП-2 и грузовиков КамАЗ и "Урал".