Депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили разблокировать Instagram* в России

Накануне в Екатеринбурге в ходе встречи с блогерами вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин (оба представляют в ГД партию «Новые люди») озвучили инициативу о разблокировке Instagram* (принадлежит Metа**, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Политики инициировали встречу с блогерами и SMM-специалистами для обсуждения проблем, связанных с ведением бизнеса в сети, возникших после блокировки Instagram*. Участниками стали пользователи Cети с десятками тысяч подписчиков. Большинство из них — предприниматели, собственники интернет-магазинов с единственной площадкой в Instagram*, сообщает партийная пресс-служба.

«Рекламный рынок малого и среднего бизнеса на 100% концентрировался в Instagram*. По экспертным оценкам, в прошлом году он оценивался от 12 до 15 млрд рублей. В 2020 году — в 18 млрд рублей. Это был один из немногих способов для продвижения своего товара и услуг малому и среднему бизнесу, — напомнил Александр Дёмин. — Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, если ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране».

Первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что он лично и вся партия полностью поддерживает данное решение. «Instagram* был также инструментом фандрайзинга благотворительных фондов, социальных проектов. Странно жить, когда все понимают, но никто об этом не говорит. Поэтому мы решили начать и констатировать: блокировка не работает, и людям нужен Instagram*», — подчеркнул парламентарий.

«Новые люди» объясняют такое заявление рядом причин. Во-первых, с марта 2022 года в России приложения VPN, позволяющие обойти блокировку, скачали более 24 млн раз, что доказывает — людям интересен контент, и поставленная задача все равно не решена. Во-вторых, Instagram* был заблокирован из-за антироссийской пропаганды и призывов к насилию. Теперь же вице-президент Meta** принес свои извинения, и такой контент модерируется и удаляется. В-третьих, с того же марта так и не появилась площадка, функционал которой мог бы перекрыть потребности людей.

Все участники встречи признали: путь будет не быстрым. Первым шагом станет открытое письмо прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить систему блокировки антироссийского контента, по результатам которой партия при поддержке блогеров продолжит выстраивать конструктивный диалог. Такое обращение политики обещают подготовить в ближайшие дни.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

**Meta — материнская компания Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.