Депутаты Госдумы подготовили законопроект о создании в России кибердружин

Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, сообщает "РИА Новости".

В кибердружины будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет. Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

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Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги. В пятницу, 2 ноября, проект рассмотрят на координационном совете фракции, и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут в Госдуму.

"Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально", — пояснил Шхагошев.

Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети: "Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность".

Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По замыслу авторов, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельности которой нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.