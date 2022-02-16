Границу между Алтайским краем и Кемеровской областью определят по-новому

На февральской сессии АКЗС депутаты могут принять соглашение об установлении границ Алтайского края и Кемеровской области. Территориально никаких изменений ждать не стоит, а изменения нужны только для актуализации данных в Едином госреестре недвижимости.

В пояснительной записке к документу сказано, что перераспределить границы регионы должны по поручению президента и распоряжению правительства России.

Оба эти документа направлены на улучшение условий для бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности двух регионов. Точное распределение границ, согласно поручению, должно привести к “повышению эффективности процедур предоставления земельных участков”.

Территориальных изменений регионы не претерпят.