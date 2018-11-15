Депутаты предлагают запретить взыскание компенсаций с невиновных в ДТП

Сегодня владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред третьим лицам

15 ноября 2018, 18:29

Член Комитета Госдумы по образованию и науке Николай Земцов заявил, что на рассмотрение экспертного совета "Единой России" был внесен законопроект, который регламентирует возмещение вреда, причиненного третьему лицу владельцами источников повышенной опасности, сообщает RT

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По словам Земцова, подобные случаи часто возникают, например, при столкновении транспортных средств, так как в настоящее время в соответствии с нормами Гражданского кодекса владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия с третьими лицами.

В качестве примера приводится история жителя Саратовской области Сергея Копытина, которого обязали выплачивать компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП с его участием, хотя он не только не был виновником аварии, но и потерял супругу в происшествии. Суд обязал мужчину выплатить 300 тысяч рублей.

"Анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении дел о взыскании компенсаций за причиненный в ходе взаимодействия источников повышенной опасности вред судебные инстанции принимают решение о взыскании компенсаций в пользу третьих лиц с владельцев транспортных средств, пострадавших в ДТП и не являющихся их инициаторами", — объяснил Земцов.

Депутат отметил, что сегодня в России потерпевшая сторона в ДТП, частично или полностью утратившая свое имущество или даже потерявшая своих близких, вынуждена компенсировать ущерб третьим лицам, несмотря на то, что источником причинения ущерба стал другой человек.

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