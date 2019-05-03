Депутаты предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничение на проведение ремонта дорог в праздничные дни, чтобы сократить число пробок, сообщает РИА "Новости".

"Считаю целесообразным введение ограничения на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников. Прошу дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", – написал Власов в обращении к заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову.

Он отметил, что в праздничные дни количество транспорта на дорогах увеличивается. Одним из таких периодов являются и майские праздники, когда многие выезжают из города на отдых.

"Парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения", – подчеркнул Власов.