Депутаты внесут в Госдуму закон о пожизненном наказании за педофилию

Депутаты партии "Единая Россия" внесут на рассмотрение в Госдуму закон о пожизненном сроке за педофилию. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы предлагаем установить максимально жёсткое наказание – пожизненное заключение для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних", – написал депутат в своём телеграм-канале.

Отмечается, что изменения планируют внести в статьи 131 и 132 УК РФ.