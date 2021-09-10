Депутаты внесут в Госдуму закон о пожизненном наказании за педофилию
Изменить планируют статьи 131 и 132 УК РФ
10 сентября 2021, 16:54, Илья Звягинцев
Депутаты партии "Единая Россия" внесут на рассмотрение в Госдуму закон о пожизненном сроке за педофилию. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Мы предлагаем установить максимально жёсткое наказание – пожизненное заключение для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних", – написал депутат в своём телеграм-канале.
Отмечается, что изменения планируют внести в статьи 131 и 132 УК РФ.
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