Десятибалльные пробки сковали Барнаул 18 ноября ещё до окончания рабочего дня

Серьёзные пробки сковали Барнаул к 17:00 пятницы, 18 ноября. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация улучшится лишь к 20:00, а в последующие часы жителей краевой столицы ждут 10-балльные заторы.

Почти полностью стоит проспект Строителей, на Ленина пробка начинается от улицы Партизанской. По Молодёжной движение затруднено от Социалистического до переулка Ядринцева. Также тяжело обстоит ситуация по улице Челюскинцев — там пробка начинается от Партизанской. Цеховая, Калинина и Профинтерна также «без движения».

В спальных районах города проблемы с проездом есть на Малахова, Балтийской, Попова и Павловском тракте. Кроме того, пробки наблюдаются на Мамонтова, Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный бор.