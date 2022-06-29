Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на поездах в Алтайском крае

Дети до семи лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это правило касается поездов без указания мест, при этом билет не оформляется, а также поездов с указанием мест, в этом случае оформляется безденежный проездной документ.

«Если ребёнок в возрасте до семи лет в поезде пригородного сообщения с указанием мест занимает отдельное место, то на него оформляется проездной документ по детскому тарифу», — уточнили в компании «Алтай-Пригород».

Подробную информацию можно получить по телефону (3852) 29-21-68.