Дети из ДНР познакомятся с историей и культурой Алтайского края на «Университетской смене» в АлтГПУ

В АлтГПУ стартовала «Университетская смена» для детей из ДНР, участниками которой стали 48 школьников. 6 июля вуз встретил участников, а 7 июля прошло торжественное открытие смены.

К открытию студенты АлтГПУ приготовили для ребят вокальные и хореографические номера, а также спортивные выступления с элементами акробатики. В финале праздника участники объединились «нитями дружбы» и встали в большой «орлятский круг».

«Наш университет подготовил для детей и подростков из Донецкой народной республики программу „Алтай — жемчужина Сибири“. За десять дней смены мы познакомим ребят с историей, культурой и природой Алтайского края», — рассказывает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Во время «Университетской смены» школьники из ДНР побывали на экскурсии по Барнаулу, съездили в музей Германа Титова на родину второго космонавта в село Полковниково. Космическое путешествие продолжилось в Барнаульском планетарии и в обсерватории АлтГПУ. Также они побывали в селе Сростки, где посетили музей-заповедник Василия Шукшина.

Кроме того, образовательная программа для ребят предусматривает знакомство с педуниверситетом, различные мастер-классы, тренинги, спортивный праздник, тематические дни и незабываемые вечера с вожатыми — студентами АлтГПУ.