«Дети купаются в грязной воде». На Южном не включают фонтаны в 30-градусную жару

В барнаульском посёлке Южном не работают фонтаны в жаркую погоду, из-за этого дети вынуждены купаться в грязной воде. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

«На Южном фонтаны не работают в такие жаркие дни. Дети купаются в грязной застоявшейся воде», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на эту жалобу. Многих смутило то, что родители в принципе позволяют детям купаться в фонтанах:

«Зачем в них купаться?», «То есть они [фонтаны] должны работать, чтобы дети купались в чистой воде?», «На пляж не пробовали съездить?», «В фонтанах несколько дней циркулирует одна и та же вода. Так что от того, что вода в фонтане бежит, — чище она не становится», «Купаться в фонтанах запрещено!»

Но нашлись и те, кто отнёсся к проблеме с пониманием:

«С тем, что дети не должны купаться в фонтанах, я согласна, но сам факт неработающих фонтанов по причине „жары“ тоже весьма интересен, нет?», «Сколько негатива, что с людьми происходит, ужас! Ну купаются дети и пусть себе купаются, вы себя вспомните в детстве и лужи грязной были рады, лишь бы там была вода и лужа поглубже, и все радовались жизни и всё было хорошо, а что сейчас сплошной негатив какой-то!»

Напомним, первые фонтаны в этом году запустили в Барнауле ещё 9 мая. Работают они с 09:00 — не меньше шести часов в рабочие дни и не меньше восьми в выходные и праздники, исходя из погодных условий.