Дети плакали, даже мальчишки. В Новосибирске родители четвероклассников пожаловались на испорченный выпускной
Людям обещали, что весь день детей будут развлекать аниматоры, а на деле их просто водили по территории лагеря
Родители новосибирских четвероклассников пожаловались на испорченный выпускной, который они организовали для своих детей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Мама одной из учениц рассказала, что знакомая предложила поехать с детьми в детский лагерь. Несмотря на то, что никаких договоров с учреждением не заключали, детям пообещали питание, а также игры и развлечения на воздухе.
За программу, рассчитанную на период с 12 до 19 часов, родители заплатили по 2100 рублей.
«Ужас был, а не праздник. Детям по 10-11 лет, а их заставляют водить хороводы, хотя им это совсем не интересно. Мы рассчитывали совсем на другое!» — рассказала мама одной из учениц.
По её словам, вместо обещанных аниматоров и развлечений детей просто водили по территории детского лагеря, словно пытались растянуть время.
В результате праздник был испорчен, а некоторые дети даже расплакались.
В детском лагере журналистам сказали, что не припоминают подобной ситуации, но одна из мам написала претензию и ей пообещали вернуть 1050 рублей.
Юрист, комментируя эту ситуацию, отметила, что родителям нужно было подписывать договор, чтобы гарантировать себе возврат денег.