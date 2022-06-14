Дети плакали, даже мальчишки. В Новосибирске родители четвероклассников пожаловались на испорченный выпускной

Родители новосибирских четвероклассников пожаловались на испорченный выпускной, который они организовали для своих детей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Мама одной из учениц рассказала, что знакомая предложила поехать с детьми в детский лагерь. Несмотря на то, что никаких договоров с учреждением не заключали, детям пообещали питание, а также игры и развлечения на воздухе.

За программу, рассчитанную на период с 12 до 19 часов, родители заплатили по 2100 рублей.

«Ужас был, а не праздник. Детям по 10-11 лет, а их заставляют водить хороводы, хотя им это совсем не интересно. Мы рассчитывали совсем на другое!» — рассказала мама одной из учениц.

По её словам, вместо обещанных аниматоров и развлечений детей просто водили по территории детского лагеря, словно пытались растянуть время.

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В результате праздник был испорчен, а некоторые дети даже расплакались.

В детском лагере журналистам сказали, что не припоминают подобной ситуации, но одна из мам написала претензию и ей пообещали вернуть 1050 рублей.

Юрист, комментируя эту ситуацию, отметила, что родителям нужно было подписывать договор, чтобы гарантировать себе возврат денег.