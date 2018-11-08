Детский омбудсмен против лишения родительских прав за участие в митингах

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала предложение лишать прав родителей за участие детей в несанкционированных митингах. Об этом пишет НСН.

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Общество Привлечение детей к "корыстным" митингам обойдется в 500 тыс. руб. штрафа

Ранее с подобной инициативой выступил депутат ГД от "Единой России" Сергей Вострецов. Он предложил лишать родительских прав за повторное участие несовершеннолетнего в митинге. Идеи депутата будут предложены в виде поправок к законопроекту о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии.

Мишонова подчеркнула, что данная мера является слишком жесткой. Важнее проводить работу с детьми, чтобы быть в курсе волнующих их сегодня тем.

Омбудсмен отметила, что "сегодняшнее законодательство подразумевает более весомые обстоятельства, при которых родителей могут лишить прав. Мы всё-таки выступаем за сохранение семьи". Также Мишонова добавила, что родители должны нести ответственность за участие детей в митингах, но не такую суровую.

"Это их забота — знать, что делают дети в свободное время, чем они заняты, кто занимает их умы, души, кто управляет ими. Карать легче всего. Обернуть взрослых людей лицом к их же детям гораздо сложней. Особенно в наше непростое время, когда родители заняты зарабатыванием денег, выживанием, и времени на детей не остаётся", — цитирует издание слова уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, Вострецов считает, что на первый раз в качестве наказания хватит штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. Если идеи парламентария не найдут поддержки при рассмотрении законопроекта во втором чтении, депутат готов подготовить собственное законотворческое предложение.