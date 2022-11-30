Детям Барнаула подарили светоотражающие ленты

В столице Алтайского края прошла акция по привлечению внимания к безопасности детей на дорогах «Светоотражающие ленты детям». Депутаты и активисты ЛДПР раздавали пешеходам ленты, которые помогут им быть увиденными при движении в темноте.

Участие в акции приняли депутат Барнаульской городской Думы Анна Юферева и координатор первичного отделения Елена Минакова.

«Зимой темнеет очень рано. На дорогах становится опаснее не только из-за гололёда, но и плохой видимости. Чтобы предотвратить несчастный случай, в нашей стране многие граждане носят светоотражающие ленты. Особенно это важно для детей», — рассказали в партии.

ЛДПР регулярно проводит акции, посвящённые главным городским проблемам, в том числе качеству дорог, и работе, которая проводится для повышения их безопасности.