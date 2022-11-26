«Девчонки, налетайте!» Знаменитый алтайский Пухляш признался, что ждёт свою любовь

В интервью, посвященном выходу этого сериала в прокат в он-лайн кинотеатре KION, Дмитрий рассказал о том, что проект получился «получился не хуже фильмов Тарантино», а также сообщил, что до сих пор свободен и ждёт свою девушку, пишет «Вечерняя Москва».

Роль плохиша в черной комедии

Красилову в сериале досталась роль плохого блогера Толика. О съемках наш земляк вспоминает с теплотой: «Мы шутили и прикалывались со всей съемочной группой». Но, вместе с тем, признается, что это был достаточно экстремальный для него опыт, но не раскрывает, почему.

«Наш сериал получился не хуже фильмов Тарантино! И не хуже классного первого сезона. Я старался, чтобы второй сезон даже смог поднять планочку еще выше. Поэтому уверен, что такая работа не только украсит портфолио, но и сможет сломать некоторую стереотипность моего образа», — признается артист.

Ранее он уже заявлял, что хотел бы выйти из амплуа добряка и весельчака Пухляша, который сложился после участия в клипе группы Little Big. В этом сериале он сыграл отрицательного героя. То, что делает его герой в своем блоге ради известности и славы, Дмитрий называет «аморальщиной чистой воды». И поэтому считает, что такая работа «на сопротивление» помогла ему не столько перестроить амплуа, сколько «вытащить из себя всю гниль и мерзость», чтобы посмотреть, что у него получится, как у актера.

Дмитрий Красилов об интимных отношениях

Главные герои сериала, чтобы разнообразить семейную жизнь, идут на преступление — такая вот черная комедия. Журналисты «Вечерней Москвы» решили тоже узнать у Пухляша, а какова его личная жизнь.

Секретом прочных отношений артист считает умение слышать и слушать друг друга. Но Дмитрий признался, что у него самого было «не так много отношений» и что сейчас его сердце свободно.

«Девчонки, налетайте! А красота и популярность — это черты, которые сегодня есть, а завтра — нет. Главное, чтобы человек был интересным и притягивал к себе. А там уже будь что будет. Но моя мама ждет внуков! — говорит Красилов.

А вот искать свою любовь на телепроектах, где сводят людей, Дмитрий не хочет: «Я не верю во все эти телепроекты. Мне кажется, что туда люди приходят за хайпом». Он допускает, что с помощью телевидения можно быстро стать популярным: «Любители участвовать в шоу про любовь просто гонятся за славой. А в этом деле все средства хороши». Но саму любовь он так искать не хочет.

«Любовь можно встретить где угодно — хоть в магазине у прилавка, хоть в лифте. Это дело такое: никто не знает, где и когда „екнет“», — верит телезвезда с Алтая.