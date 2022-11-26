«Девчонки, налетайте!» Знаменитый алтайский Пухляш признался, что ждёт свою любовь

Уроженец алтайского города Заринск Дмитрий Пухляш Красилов снялся во втором сезоне сериала «Секреты семейной жизни», который считает не хуже тарантиновских фильмов

26 ноября 2022, 12:23

В интервью, посвященном выходу этого сериала в прокат в он-лайн кинотеатре KION, Дмитрий рассказал о том, что проект получился «получился не хуже фильмов Тарантино», а также сообщил, что до сих пор свободен и ждёт свою девушку, пишет «Вечерняя Москва».

Роль плохиша в черной комедии

Красилову в сериале досталась роль плохого блогера Толика. О съемках наш земляк вспоминает с теплотой: «Мы шутили и прикалывались со всей съемочной группой». Но, вместе с тем, признается, что это был достаточно экстремальный для него опыт, но не раскрывает, почему.

«Наш сериал получился не хуже фильмов Тарантино! И не хуже классного первого сезона. Я старался, чтобы второй сезон даже смог поднять планочку еще выше. Поэтому уверен, что такая работа не только украсит портфолио, но и сможет сломать некоторую стереотипность моего образа», — признается артист.

Ранее он уже заявлял, что хотел бы выйти из амплуа добряка и весельчака Пухляша, который сложился после участия в клипе группы Little Big. В этом сериале он сыграл отрицательного героя. То, что делает его герой в своем блоге ради известности и славы, Дмитрий называет «аморальщиной чистой воды». И поэтому считает, что такая работа «на сопротивление» помогла ему не столько перестроить амплуа, сколько «вытащить из себя всю гниль и мерзость», чтобы посмотреть, что у него получится, как у актера.

Дмитрий Красилов об интимных отношениях

Главные герои сериала, чтобы разнообразить семейную жизнь, идут на преступление — такая вот черная комедия. Журналисты «Вечерней Москвы» решили тоже узнать у Пухляша, а какова его личная жизнь.

Секретом прочных отношений артист считает умение слышать и слушать друг друга. Но Дмитрий признался, что у него самого было «не так много отношений» и что сейчас его сердце свободно.

«Девчонки, налетайте! А красота и популярность — это черты, которые сегодня есть, а завтра — нет. Главное, чтобы человек был интересным и притягивал к себе. А там уже будь что будет. Но моя мама ждет внуков! — говорит Красилов.

А вот искать свою любовь на телепроектах, где сводят людей, Дмитрий не хочет: «Я не верю во все эти телепроекты. Мне кажется, что туда люди приходят за хайпом». Он допускает, что с помощью телевидения можно быстро стать популярным: «Любители участвовать в шоу про любовь просто гонятся за славой. А в этом деле все средства хороши». Но саму любовь он так искать не хочет.

«Любовь можно встретить где угодно — хоть в магазине у прилавка, хоть в лифте. Это дело такое: никто не знает, где и когда „екнет“», — верит телезвезда с Алтая.

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