Девочка в Сибири отбилась от насильника, когда шла на тренировку по карате

В Красноярском крае 10-летняя школьница из Лесосибирска отбилась от напавшего на нее на улице насильника, когда вечером шла на тренировку по карате, сообщает СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в среду, 14 ноября. "Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на нее напал мужчина, повалил на землю и, причинив ей множественные удары по лицу, требовал раздеться", — говорится в сообщении СК.

"В это время мимо шла женщина, которая заступилась за ребенка. Злоумышленник отвлекся на нее, и в этот момент потерпевшая вырвалась и убежала. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России", — добавили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б", части 4 статьи 132 УК России ("Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней").