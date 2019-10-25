Девочку с именем Москва отказались регистрировать в ЗАГСе

Жители Санкт-Петербурга не смогли зарегистрировать девочку с именем Москва, сообщает портал obninsk.name.

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Общество "Мама не разрешает": ЗАГС объяснил МВД, почему нет детей у жителя Дзержинска

Когда не удалось это сделать по месту жительства, они приехали в город, где родились – Обинск (Калужская область).

Но и там их ждал отказ. По словам заведующей отделом ЗАГС наукограда Лидии Синецкиной, сотрудникам учреждения удалось убедить родителей вписать в свидетельство о рождении обычное имя.

"Наши сотрудники долго убеждали молодую пару в том, что они создают определенные проблемы своему ребенку и, в конце концов, те согласились и дали девочке одно из традиционных, но очень красивых имен", – уточнила Синецкина.

Она отметила, что в число наиболее необычных имен в Обинске в этом году вошли Вита, Гавриил, Дарий, Есения, Мелиса, Серафим, Шарлотта, Эммануил и Эрика.