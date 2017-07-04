Девушка поблагодарила парня из Дагестана, который спас ее ценой своей жизни

Девушка по имени Ай-Кыс Иргит, которую ценой собственной жизни спас Рашид Салахбеков, поблагодарила его. Видео со словами девушки появилось в паблике MASH.

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Происшествия Житель Дагестана утонул, спасая девушку на пляже в Москве

Девушка не помнит деталей рокового дня. Она очнулась уже в больнице, куда ее доставили без сознания. Там она и узнала, что спасший ее Рашид погиб.

Ай-Кыс и Рашид - сотрудники "Ашана". Молодые люди устроили пикник вместе с коллегами на природе. Они решили поплавать. Девушку затянуло течением вглубь. На помощь ей бросился Рашид. Он нырнул в воду и вытащил девушку, передал ее другу и сам ушел под воду.

"Я очень благодарна Рашиду. Он был очень хорошим человеком", - говорит девушка.