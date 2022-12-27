Девятибалльные пробки сковали Барнауле вечером 27 декабря

На Красноармейском пробка осложняется аварией, которая произошла на перекрестке с улицей Мерзликина

27 декабря 2022, 18:26, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 9 баллов образовались в Барнауле вечером 27 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», особенно сильные заторы по традиции образовались на проспекте Строителей, Ленина, Красноармейском, переулке Ядринцева, а также на улице Молодежной, Кутузова и шоссе Ленточный бор.

Отмечается, что на Красноармейском пробка осложняется аварией, которая произошла на перекрестке с улицей Мерзликина — из-за этого движение по нему затруднено от улицы Интернациональной. Также заторы наблюдаются и в спальной части города — на Малахова, Павловском тракте, Балтийской, Власихинской, Попова.