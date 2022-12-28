Девятибалльные пробки сковали Барнауле вечером 28 декабря

Заторы собрались на центральных улицах краевой столицы и в спальной части города

28 декабря 2022, 18:33, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером в среду, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Сейчас сильные заторы по традиции образовались на проспекте Строителей, Ленина, Красноармейском, переулке Ядринцева, а также на улице Молодежной, Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также заторы наблюдаются и в спальной части города — на Малахова, Павловском тракте, Балтийской, Власихинской, Попова.