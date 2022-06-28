Девятиклассник спас тонущую девочку в Змеиногорском районе

В Змеиногорском районе девятиклассник спас тонущую девочку. Об этом сообщает «Змеиногорский вестник».

Школьник вместе с родителями отдыхал в районе плотины у села Барановка. Мальчик увидел, как волна выбила плавательный круг из-под девочки пяти-шести лет. Без этого предмета она начала тонуть.

Школьник оказался ближе остальных, прыгнул в воду и направился на помощь утопающей. Он ухватил девочку за руку, поднял на плавательный круг и доставил до берега.

Ранее сообщалось, что мужчина спас девочку, которая едва не погибла во время купания на пляже Бобровка в дачном посёлке Калиновка.