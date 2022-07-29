DHL Express прекратит перевозку грузов по России

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает перевозки по России. Это решение объясняют техническими сложностями и законодательными ограничениями, сообщается на официальном сайте.

«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО „ДХЛ Интернешнл“, было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», — заявили в компании.

С этой даты российское подразделение не будет иметь доступа к глобальной информационной сети компании. При этом грузы, отправленные до 31 августа, собираются доставить всем получателям по стране. При этом АО «ДХЛ Интернешенл» продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.