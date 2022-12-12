Diablo IV будет недоступна игрокам из России и Белоруссии

Игроки из России и Белоруссии не смогут сыграть в Diablo IV. Как сообщает «Газета.Ru», проект от студии Blizzard заблокирован и не отображается в официальном приложении компании Battle.net.

«Ранее на этой неделе Blizzard открыли предзаказ на Diablo IV, и некоторые игроки из России и Беларуси интересуются, а как обстоят дела с игрой в этих странах. Если коротко, то точно так же, как с другими вышедшими недавно играми компании — приобрести и поиграть в неё просто так не удастся», — цитирует издание пользователя Wishko с форума Noob Club.

По его словам, ключ Diablo IV удастся прикрепить к своей учётной записи в том случае, если он куплен у других игроков. Это откроет даже специальные цифровые бонусы, но поиграть в неё напрямую всё равно не выйдет, так как игра скрыта в списках доступных приложений.

Вероятно, решить эту проблему можно при помощи запуска через файл exe из папки с игрой в обход Battle.net — однако этот способ придётся проверять уже после релиза Diablo IV. Отметим, что, по предварительным данным, выход игры запланирован на 5 июня 2023 года.